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Çanakkale'de termal kameralarla trafik denetimi gerçekleştiriliyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 04.04.2020 20:23 | Son Güncelleme

Çanakkale'de termal kameralarla trafik denetimi gerçekleştiriliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, trafik denetimi yapan polis ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini termal kameralarla ölçüyor.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik uygulamalarında sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmek için termal kamera kullanmaya başladı.

Daha önce gerçekleştirilen ölçümlerde vatandaşlara daha çok yaklaşması gereken polis ekipleri, termal kameralar yardımıyla sosyal mesafeyi koruyarak aynı işlemi gerçekleştirebiliyor.

Termal kameralar kişilerin yüz bölgesindeki tüm sıcaklık değerlerini gösterdiği gibi yüzdeki en sıcak noktayı da ayrı bir uyarıyla bildiriyor.

Yüksek ateşi çıkan kişiler sağlık ekiplerine teslim edilirken, ateşi olmayan kişiler ise zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda bilgilendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale Gelibolu

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