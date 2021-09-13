Çanakkale'de tırın çarptığı domates yüklü traktördeki 5 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tırın arkadan çarptığı domates yüklü traktörde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alican Zengin yönetimindeki 17 ABY 870 plakalı domates yüklü traktöre, Bayramiç-Çan kara yolu Beşevler mevkisinde, Gürhan Arslan (37) idaresindeki 17 TP 720 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör su kanalına, römork ise yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Zengin ile traktördeki Ayşe Saygan (60), Nurseren Ertürk (57), Emine İlgen (56), Aşkın Saçık (43), 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Traktörde bulunan işçilerin domates hasadından döndükleri öğrenildi.

Yaralılardan Ayşe Saygan, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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