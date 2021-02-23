Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 240 bin 203

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 240 bin 203 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5’ini otomobil, yüzde 19,1’ni kamyonet, yüzde 8,9’unu motosiklet, yüzde 4,4’ünü traktör, yüzde 2,7’sini kamyon yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı ve yüzde 0,4’ünü ise otobüs oluşturdu.

Geçen yıla göre yüzde 24,1 arttı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 83,9, kamyonda yüzde 78,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, motosiklette yüzde 67,1, kamyonette yüzde 44,4, otomobilde yüzde 12,9 artarken minibüste yüzde 52,1 ve otobüste yüzde 28,6 azaldı.

