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Çanakkale’de trafik kazası: 3 ağır yaralı

07.11.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Kurşunlu köyünde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza sabah saat 08.20 sıralarında merkeze bağlı Kurşunlu köyünde meydana geldi. 17 RH 200 plakalı Emre Güder (26) idaresindeki araca, Mustafa Kaçan (23) yönetimindeki 17 HN 218 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada Emre Güder hafif şekilde yaralanırken, diğer araçtaki sürücü Mustafa Kaçan ve yolcu olarak bulunan Sait Kaçan (75) ile Burhanettin Kaçan (55) ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan yaralılar, Çanakkale’de hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan Çanakkale-Çan karayolu araçların çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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