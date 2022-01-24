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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.01.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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