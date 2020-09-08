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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 0,47 gr Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 0,06 gr.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 0,47 gr Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 0,06 gr. Metamfetamin, 5 adet Sentetik Ecza (xanax), 6,35 gr Esrar, 14,22 gr Skunk ve 6,65 gr. Kokain maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Alınteri Eczanesi
Kepez
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Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Kurtul Eczanesi
Biga
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