Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 0,47 gr Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 0,06 gr. Metamfetamin, 5 adet Sentetik Ecza (xanax), 6,35 gr Esrar, 14,22 gr Skunk ve 6,65 gr. Kokain maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



