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Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

06.09.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı.

Yarımadanın Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.

Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.

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