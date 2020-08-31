Çanakkaleli balıkçılar dualarla mavi sulara uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki balıkçılar, av yasağının bitmesine saatler kala mavi sulara uğurlandı.

1 Eylül'de sona erecek denizlerde av yasağı öncesi son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kemer köyündeki barınakta düzenlenen törenle halat çözdü.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin su ürünleri konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı.

Kentin geniş bir kıyıya sahip olduğunu anlatan Karadağ "Dolayısıyla Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve adalarımızdaki kıyılarımız var, Edremit ve Saros Körfezi'miz var. Zengin av yataklarına sahip olan ender illerden biriyiz. 12 bine yakın balıkçımızın bizden ruhsatlı olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kemer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi de bereketli bir sezon ümidinde olduklarını söyledi.

2020-2021 av sezonunun gece yarısı itibarıyla başlayacağını belirten Çiftçi, "Denizlerimizde balığın çok olduğunu görüyoruz. İnşallah balıkçımız da rahat edecek. Balık fiyatları yüzde 60-70 ucuzlayacak. Vatandaşlarımız ucuz balık yiyecek." diye konuştu.

Balıkçı Murat Aksoy da yasağın bitişini denizde karşılayacaklarını ifade ederek bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından edilen dualarla denize açılan balıkçılar av alanlarına giderek yasağın kalkacağı saati beklemeye başladı.

