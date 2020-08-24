Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi yükseliyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, yardımsever Canan Şeker’in bağışlarıyla Fatih Mahallesi’nde yapımına başladığı Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ilçedeki üçüncü erken çocukluk eğitim merkezi olarak hizmet verecek olacak binanın yapım işleri, titizlikle sürdürülüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından 2018’in Ocak ayında Ömerağa Mahallesi’nde, 2018’in Kasım ayında ise Aşağı Söğütönü Yaşam Köyü içerisinde hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve koronavirüs önlemlerine uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor.

Fatih Mahallesi’nde yapımı süren merkezin tamamlanmasının ardından Tepebaşı halkına hizmet verecek. Merkezden yaklaşık 150 çocuğun faydalanması planlanırken; merkezde 4 etkinlik odası, 1 çok amaçlı salon, kış bahçesi ve açık arka bahçe gibi alanlar yer alacak. 20 Mayıs tarihinde yapımına başlanan merkezin, 17 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

