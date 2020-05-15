Çan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çan-Çanakkale karayolu yolu Çekiçler mevki’inde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kazaabat köy yolundan çıkan Mehmet Kalkan yönetimindeki 17 AAD 291 plakalı özel araç ile Çanakkale istikametinden gelen Adem Keklik yönetimindeki 34 PM 4591 plakalı özel araç çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan araçtaki Mehmet Kalkan, Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Mehmet Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Sait Ulvi Bayrak ile şoför Adem Keklik yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kalkan ise savcının olay yeri incelemesinden sonra Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

