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Çan’da yollar korona virüse karşı deterjanlı su ile yıkanarak ilaçlandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çan’da korona virüs tehdidine karşı tüm ilçede Çan Belediyesi tarafından temizlik seferberliği başlatıldı.İlçede cadde ve sokaklar Çan Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ile İtfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, yollar deterjanlı su ile yıkanarak ilaçlandı.

Çan’da korona virüs tehdidine karşı tüm ilçede Çan Belediyesi tarafından temizlik seferberliği başlatıldı.
İlçede cadde ve sokaklar Çan Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ile İtfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, yollar deterjanlı su ile yıkanarak ilaçlandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz; “ Türkiye de ve Dünyada korona virüsüne karşı tedbirler alınmakta ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılmakta bizde Çan’da bir süreden beri tedbir amaçlı tüm kurumlarımızı camilerimizi toplu yerleşim yerlerinde dezenfekte çalışmalarımızı yapmaktayız. Bugün de ilçemizin sokaklarını kaldırımlarını ilaçlıyoruz. Hemşehrilerimizden istediğimiz panik yapmamaları biz Çan’da hem Kaymakamlık hem de Çan Belediyesi olarak tüm önlemleri alma adına temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Bir de Hükumetimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza yönelik tedbir amaçlı neler yapılması gerektiğini hep ifade ediyorlar. Halkımızın o kurallara da uyulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum “ dedi.

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