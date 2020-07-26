Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de son maçına çıkmasının ardından paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşına duygusal bir mesaj yollarken, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi, ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığın her şey için çok teşekkürler abicim" ifadelerini kullandı.

BİR TEŞEKKÜR DE SELÇUK İNAN'A

Caner Erkin, Emre Belözoğlu'na teşekküründen bir süre sonra Selçuk İnan için de paylaşım yaptı ve "Aynı takımda ter döktük, milli takımda beraber oynadık. TÜrk futboluna kattıkların için çok teşekkürler Selçuk İnan" mesajını yolladı. Caner Erkin'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.