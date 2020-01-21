Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! AEK'dan teklif yok, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'e Yunan ekibi AEK'dan teklif geldiği iddiası ortaya atılmıştı.
Tecrübeli futbolcuya böyle bir teklif olmadığı ortaya çıktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin için Beşiktaş yönetimi ve futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'ın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek durumu masaya yatıracağı kaydedildi.
Siyah-Beyazlı takımda mutlu olduğunu belirten Caner Erkin'in Beşiktaş ile yola devam etmek istediği öğrenildi.
(Ajansspor)
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