SPOR
  4. Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! AEK'dan teklif yok, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! AEK'dan teklif yok, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'e Yunan ekibi AEK'dan teklif geldiği iddiası yalanlandı. Tecrübeli oyuncuya böyle bir teklif gelmediği, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner'in de Beşiktaş'ta kalmak istediği belirtildi.

Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! AEK'dan teklif yok, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'e Yunan ekibi AEK'dan teklif geldiği iddiası ortaya atılmıştı.

Tecrübeli futbolcuya böyle bir teklif olmadığı ortaya çıktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin için Beşiktaş yönetimi ve futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'ın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek durumu masaya yatıracağı kaydedildi.

Siyah-Beyazlı takımda mutlu olduğunu belirten Caner Erkin'in Beşiktaş ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

(Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Burak Yılmaz kayıplardaBurak Yılmaz kayıplarda
İşte 1903’ten bu yana Beşiktaş formalarıİşte 1903’ten bu yana Beşiktaş formaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caner erkin Beşiktaş aek batur altıparmak

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Fatih Terim onu çok istemişti!

Fatih Terim onu çok istemişti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! AEK'dan teklif yok, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?

Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

Burak Yılmaz kayıplarda

Beşiktaşlı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar görücüye çıktı

İşte 1903’ten bu yana Beşiktaş formaları

Rebocho'nun sözleşmesindeki ilginç madde ortaya çıktı

Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde

Avcılı Beşiktaş, son 14 sezonun en kötüsü

Son 14 sezonun en kötüsü

Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın'ı severiz ama Abdullah Avcı için erken

Rıdvan Dilmen açıkladı! Sergen ve Beşiktaş...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.