Canik’te can dostları emin ellerde

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sokak canlılarına her zaman sahip çıktıklarını dikkat çekerek, "Sokakta yaşayan can dostları bize Allah’ın emanetleri. Onların bakımsız kalmasına, aç susuz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" dedi.

Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesine yönelik kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Her alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, Pandemi öncesinde olduğu gibi bu süreçte de yiyecek, içecek ve barınma sıkıntısı yaşayan hayvanlar için, kuş evleri, kedi evleriyle birlikte sokakta yaşayan diğer hayvanların da yiyecek, içecek, barınma ve bakımlarını sağlıyor.

“Onlar bize Allah’ın emaneti”

Sokak hayvanlarına beslenme ve barınma noktasında özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sokak hayvanlarımız için daha doğrusu can dostlarımız için, onların yaşamlarına katkıda bulunmak, yaşam şartlarını kolaylaştırmak için Belediye ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Onlar bize Allah’ın emanetleri. Onların aç susuz, barınaksız, bakımsız, sağlıksız kalmasına asla gönlümüz razı gelmez” diye konuştu.

Sokakta yaşayan canlılar için bu güne kadar birçok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Sandıkçı, “Kuşlar için kuş yuvalarıyla birlikte, sokaklarda yaşayan kediler için kedi evleri oluşturarak onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaya devam ediyoruz. Postacı kardeşlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Çantamda Merhamet Var’ projemiz örnek proje olarak uygulanmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.