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Canik’teki su baskını sorununa kalıcı çözüm

SAMSUN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Canik ilçesindeki su baskınlarının önüne geçmek için 10 milyon TL’lik yatırım yapıyor.Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı’nda yağmur sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için yağmur suyu hattı çalışmasına başlayan SASKİ, bölgeye toplamda 2 bin 600 metre yağmur suyu imalatı yapacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Canik ilçesindeki su baskınlarının önüne geçmek için 10 milyon TL’lik yatırım yapıyor.
Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı’nda yağmur sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için yağmur suyu hattı çalışmasına başlayan SASKİ, bölgeye toplamda 2 bin 600 metre yağmur suyu imalatı yapacak. Betonarme boruların kullanılacağı çalışmanın 2021 yılının ortalarında bitirilmesi hedefleniyor.

“Bölgede bir daha sorun olmayacak”
Yapılan çalışma ile şiddetli yağışların tehlike olmaktan çıkacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Canik ilçemizin özellikle Belediye Evleri Kavşağı’nda aşırı yağan yağmurlar nedeniyle oluşan su, artık o bölgeye rahatsızlık vermeyecek. 10 milyon liralık önemli bir çalışma. Yağmur yağdığında Belediye Evleri Kavşağı’ndaki hem o bölgede hem de o bölgeye yakın diğer sokaklarda ciddi bir yağmur suyu deşarj sıkıntısı yaşanıyordu. Yapmış olduğumuz bu büyük hat çalışması ile artık böyle bir sorun olmayacak. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde Canik ilçesinde yağmur suyu çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de yağmur suyu drenaj hatları, mevcut hatların bakım, onarım ve temizliği devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve aldığımız önlemler ile yaşanabilecek şiddetli yağışlar tehlikeli olmaktan çıkacak" diye konuştu.

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