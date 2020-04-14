Canik’ten kırsal bölgelere korona dezenfektesi

Canik Belediyesi tarafından köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında da hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Kamu binalarında, marketlerde, fırınlarda, halk pazarlarında, sokaklarda, caddelerde hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de hijyen ve dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

İlçenin tamamında çalışmaların devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki kamu binalarının yanı sıra, sokaklarımızda, caddelerimizde, halk pazarlarımızda, fırınlarımızda hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız bir program dahilinde devam ediyor. Merkez mahallelerimizin dışında köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımızdaki halk sağlığı merkezlerimizin, sokaklarımızın, yollarımızın, halk pazarlarımızın, parklarımızın, otobüs duraklarımızın da aynı şekilde hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunların yanında yine çöp konteynerlerimiz de sürekli dezenfekte ediliyor. İnsanlarımız devletimizin, bakanlıklarımızın uyarılarına harfiyen uysunlar. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalmaya devam edelim. Hem sağlıklı kalalım, hem de salgın riskinin yok olmasına yardımcı olalım” dedi.

