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Canik’ten robotik kodlama ve yazılım eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

52 farklı branşta düzenlediği kültür, sanat ve spor kurslarıyla her yaş ve kesimden vatandaşa hizmet veren Canik Belediyesi bu kurslara bir yenisini daha ekleyecek.

52 farklı branşta düzenlediği kültür, sanat ve spor kurslarıyla her yaş ve kesimden vatandaşa hizmet veren Canik Belediyesi bu kurslara bir yenisini daha ekleyecek. Canik Belediyesi ‘Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi’ gerçekleştirecek.
Çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle bu bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Canik Belediyesi, çocukların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için robotik kodlama ve yazılım eğitimleri düzenleyecek. Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil yetişmesini sağlamak ve gençlerin, geleceğin mesleklerine hazır hale gelmesine katkı koymak amacıyla düzenlenecek kurslardan 9. ve 10. sınıf öğrencileri faydalanabilecek.
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde düzenlenecek bu eğitimler, temel teknoloji eğitimleri, Inova Think Bilişim Teknolojileri ve alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. Eğitime katılan öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için belirli aralıklarla sınav yapılacak. Kurs sonunda öğrencilerin tasarımları düzenlenecek olacak sergilerle beğeniye sunulacak ve sıralamaya giren çalışmalar teknoloji yarışmalarına da gönderilecek.
Gençleri geleceğe hazırlamak için eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Okullarımızın fiziki yapıları kadar teknik donanımları ve verilen eğitimin niteliği de önemli. İlçemizden teknoloji mühendisleri, bilim adamları yetişsin istiyoruz. Bu potansiyel gençlerimiz de mevcut. Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için geçmişini bilerek geleceğe yön verecek nitelikte insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu ortamı sağlamayı birincil vazife addediyoruz” dedi.

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