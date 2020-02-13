YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt’a ziyaret

Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Çankaya Mahalle Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve Çankaya Mahalle Meclis Başkanı Mustafa Dağ ile meclis üyeleri katıldı.

Çankaya Mahalle Meclisi üyelerinden Başkan Kazım Kurt’a ziyaret

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Çankaya Mahalle Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve Çankaya Mahalle Meclis Başkanı Mustafa Dağ ile meclis üyeleri katıldı. Mahalle meclisi üyeleri Başkan Kurt’a mahalleyle ilgili talep ve önerilerini iletti. Çankaya Mahalle Meclisi’ne ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Kurt, önümüzdeki dönem Çankaya Mahallesinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Yaşadığı kente, bulunduğu çevreye duyarlı insanları yetiştirecek ortamı sağlamanın demokratik kitle örgütlerinin görevi olduğunu belirten Başkan Kurt, mahallelik bilinci oluşturmak, iletişimi arttırmak için mahalle meclislerinin varlığının çok önemli olduğunu vurguladı.
Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, “Mahalle meclisleri yerel katılımın en önemli uygulama alanlarından birisi, bizler mahalleli ile yerel yönetim ve kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi görüyoruz. Artık mahalle meclislerimiz, sosyal kültürel faaliyetlerinin yanında mahalle özelindeki sorun ve taleplerini hem yerel yönetim organlarına hem de kamu kurum kuruluşlarına sözel olarak ve resmi yazışma yolu ile iletebiliyorlar. Biz Odunpazarı Kent Konseyi olarak mahalleli ve kurumlar arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Kumru, Çankaya Mahalle Meclisi olarak Başkan Kurt’a kendilerini kabul etiği ve sorunların çözümündeki samimiyetinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
13:17
İkindi
16:10
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Odunpazarı Eczanesi
Odunpazari
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Neriman Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.