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Çankaya’da asfalt çalışmaları sürüyor

ANKARA HABERLERİ  | 16.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana ilçenin birçok noktasında çalışmalarına hız verdi.

Çankaya’da asfalt çalışmaları sürüyor

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana ilçenin birçok noktasında çalışmalarına hız verdi. Tam kaplama asfalt çalışmalarını sürdüren Belediye, alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan yollarda da onarım çalışması yapıyor.
İlçede yer alan 123 mahallenin tamamında tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi program dahilinde asfaltsız sokak bırakmamaya gayret ediyor.
Yakupabdal Mahallesinde bulunan asfalt üretim merkezinde kendi üretimi olan asfaltı kullanan Çankaya Belediyesi, kurduğu acil asfalt birimi ile de sokaklara müdahale ediyor.
Salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına tam gaz devam eden Çankaya Belediyesi ilçede bulunan 5114 sokak ve caddede tüm birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor.
Mahallelerin ve bölgelerin durumuna göre tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını eksiksiz sürdüren Çankaya Belediyesi, asfalt sezonunun biteceği Aralık ayına kadar tam kapasite çalışıyor.
Göreve geldiği günden bu yana Çankaya’nın asfalt, kaldırım sorunu olmayacağını her fırsatta dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyecilik alanında gerçekleştirdiğimiz ilklerin yanında temel belediyecilik faaliyetlerini de halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günden bu yana Çankaya’nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmayacak demiştik. Halkımızın bizden beklentilerini biliyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” diye konuştu.

Çankaya’da asfalt çalışmaları sürüyor

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