Çankaya’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çankaya Belediyesi dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini arttırarak sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde önlemlerini arttırarak sürdürüyor. Halk sağlığını ön planda tutan ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu kamu kurumları, ibadethaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını program dahilinde sürdüren Çankaya Belediyesi, toplum sağlığını düşünerek hareket ediyor.

Türkiye’de vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yerel yönetimler düzeyinde yapılması gereken ne varsa eksiksiz yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tüm kurumlar olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Pandeminin ilk gününden bu yana Çankaya Belediyesi olarak tüm birimlerimizle yoğun bir çaba ile mücadele veriyoruz” diye konuştu.

