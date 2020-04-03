YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya’da farklı noktalarda dezenfektan hizmeti

Çankaya’da farklı noktalarda dezenfektan hizmeti

ANKARA HABERLERİ  | 03.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İlçenin en çok kullanılan cadde ve sokaklarında deterjan ve ilaçlı suyla yıkama çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, vatandaşların kullanımı için farklı noktalara dezenfektan yerleştirmeye başladı.
Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Çankaya’da yoğun olarak kullanılan cadde, meydan ve kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi; pazar yerleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, metro ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapmaya devam ediyor. Belediye, vatandaşların kullanımı için bina önüne ve kent merkezinde çeşitli noktalara dezenfektan yerleştirmeye başladı.
İlçe genelinde 150 araç ve bin 50 personel ile çöp toplama işlemini gece gündüz sürdüren Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadeleye başladığından bu yana 30 cadde ve 20 sokağı baştan sona ilaçlı, deterjanlı suyla yıkadı. Kamusal alanlarda mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmaları yapan temizlik ekipleri, cadde ve sokak boyunca bölgede bulunan otobüs, metro ve taksi duraklarında da yıkama çalışması yaptı. Belediye ekipleri kent merkezindeki yeraltı çöp konteynerlerinde de yıkama ve hijyen çalışması yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Ankara Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:22
Öğle
12:57
İkindi
16:32
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Cadde Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Özgür Doruk Eczanesi
Cankaya
Özlemin Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.