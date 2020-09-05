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Çankaya’da merdivenli yollara devam

ANKARA HABERLERİ  | 05.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde vatandaşların sağlığı ve rahatı için merdivenli yol yapımına devam ediyor.Çankaya Belediyesi ilçede asfalt, kaldırım çalışmalarının yanı sıra merdivenli yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde vatandaşların sağlığı ve rahatı için merdivenli yol yapımına devam ediyor.
Çankaya Belediyesi ilçede asfalt, kaldırım çalışmalarının yanı sıra merdivenli yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Özellikle ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kendi ürettiği taşları kullanıyor
İlçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi merdivenli yol yapımında kullandığı malzemeleri Karataş’ta bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde kendi ürettiği taşları kullanırken merdiven basamaklarını andezit taştan korkulukları da paslanmaz kromajla kaplıyor.
Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla vatandaşlara hizmet veren Çankaya Belediyesi vatandaşların eğimli bölgelerde rahat yürüyebilmeleri için ihtiyaç olan merdivenli yol yapımını ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

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