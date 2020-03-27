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Çankaya’da salgın hastalık ile etkin mücadele

ANKARA HABERLERİ  | 27.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.Çankaya’da yoğun olarak kullanılan cadde, meydan ve kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi.

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çankaya’da yoğun olarak kullanılan cadde, meydan ve kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi. pazar yerleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, ATM’ler, metro ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinden oluşan ekipler tarafından ilçedeki 20 ana cadde ve çevresi ile 13 sokakta deterjanlı ilaçlı yıkama, 20 parkta dezenfekte çalışması yapıldı. Alanlarda mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmaları yapan belediye, 13 okul, 502 eczane, 49 Aile Sağlığı Merkezi, 55 taksi durağı ve 300 taksi, 72 muhtarlık ve 20 parkta dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye 18 kamu kurumunda dezenfekte çalışması yaparken, ATM ve market sepetlerini de dezenfekte etti.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, hastalıkla mücadelede en önemli noktanın evde kalmak olduğunu hatırlattı. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadelede hijyenin çok önemli olduğunu kaydeden Taşdelen, Çankaya’nın merkezi ve en çok kullanılan alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. “Bu süreçte, tüm vatandaşlarımızın zorunda olmadıkça dışarı çıkmaması ve evde kalması hepimizin sağlığı için çok önemli. Bizler, hastalıktan korunmak için uzmanlar ve bakanlıklarımız tarafından belirtilen kurallara uyduğumuz sürece bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” açıklamalarında bulunan Taşdelen, “Evde kal Çankaya, evde kal Türkiye” dedi.

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