Çankaya’da sanat

Pandemi sürecinde hijyenik koşullarda Başkentlileri sanatla buluşturmaya devam eden Çankaya Belediyesi, yeni yılı 6 sergiyle karşılıyor.

2021’in ilk etkinlikleri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde iki özel sergiyle başlıyor. Bora Saraçoğlu’nun "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" resim sergisi ile Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı karma sergi "Orta Rota" 11 Ocak’ta Çankayalılarla buluşacak. Saraçoğlu’nun 2012-2020 yılları arasında yaptığı Atatürk’ün kara kalem portrelerinden oluşan sergisi 25 Ocak’a, "Orta Rota" sergisi ise 27 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

12 Ocak’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, sanatçı Funda Şişçi’yi konuk edecek. Şişçi’nin kadın, güzellik ve acı kavramları üzerine oluşturduğu "Güzellik Acısı" sergisi 26 Ocak’a kadar sanatseverle buluşacak.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 13 Ocak’ta ise sanatçı Sadık Arslan’ın "Yaralı Bilinç" sergisine ev sahipliği yapacak. Modernleşememiş toplumlardaki bireyin çelişkilerine odaklanan resim sergisi, 27 Ocak’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Sanatçı Ayşegül Türk’ün yeni sergisi "Yemek Fragmanları" da 14 Ocak’ta Çağdaş Sanatlar’da Başkentlilerle buluşacak. Fast-food olarak adlandırılan "nesne yemekler" üzerinden sanayileşen ve dijitalleşen dünya eleştirisi sunan sergi, 25 Ocak’a kadar sanatseverleri konuk edecek.

"Bir başkadır Ankaram" sergisi devam ediyor

Öte yandan Aralık ayında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açılan Ressam Hüseyin Yıldırım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 101. yılına özel hazırladığı “Bir Başkadır Ankaram” resim sergisi 31 Ocak’a kadar Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

