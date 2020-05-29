YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankayalı bebeklere “hoş geldin” ziyareti

Çankayalı bebeklere “hoş geldin” ziyareti

ANKARA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin aile sağlığı ve eğitimi hizmetleri kapsamında uyguladığı ve salgın sebebiyle ara verdiği “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri başladı.

Çankaya Belediyesinin aile sağlığı ve eğitimi hizmetleri kapsamında uyguladığı ve salgın sebebiyle ara verdiği “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri başladı. Organik ürünlerden oluşan Hoş Geldin Bebek seti, anne ve bebeğin sağlığını korumak amacıyla eve girilmeden teslim ediliyor.
Çankaya Belediyesinin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ancak Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği "Hoş Geldin Bebek" ev ziyaretleri başladı. Çankaya’da dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ev ziyaret eden belediye sağlık ekipleri, Hoş Geldin Bebek seti hediye ediyor. Ekipler, anne ve bebeğin sağlığını korumak amacıyla ziyareti kapıda yapıyor. Çankaya’da ikamet eden ve 0-6 aylık bebeği olan ailelerin yararlanabileceği Hoş Geldin Bebek setini talep edenlerin hosgeldinbebek@cankaya.bel.tr e-posta adresine bebeğin doğum belgesi fotoğrafını ve iletişim bilgilerini iletmeleri yeterli oluyor.
Çankaya’da ikamet eden her vatandaşın bu hizmetten yararlanabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyecilik insan için, bir kentte yaşayan her canlı için hizmet demektir. İnsan odaklı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği insanımızı mutlu edecek hizmetler veriyoruz. Salgın hastalık nedeniyle bu hizmetimize bir süre ara vermiştik. Salgın riski hala ortadan kalkmadığı için ziyaretlerimizi kapıda yaparak Hoş Geldin Bebek setimizi tekrar hediye etmeye başladık. Bu süreçte hem personelimiz hem de vatandaşımızın sağlığı için tedbirlerimizi alarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Bebek cildi hassasiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 11 parçadan oluşan hediye seti yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Ankara Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:16
Yatsı
21:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Erdil Eczanesi
Cankaya
Anemon Eczanesi
Cankaya
Onur Erol Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Önder Eczanesi
Mamak
Can Ata Eczanesi
Mamak
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

“Başkent Market” açıldı

“Başkent Market” açıldı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.