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Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat

ANKARA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Ümitköy Çankaya Evindeki kadınlar hobi olarak başladıkları Kazaziye kursunu ilerletip ihracata dönüştürdü.Çankaya Belediyesi Çankaya Evindeki kadınlar hobi olarak başladıkları kursları meslek sahibi olma ve aile bütçesine katkı sağlama noktasına getirdi.

Çankaya Belediyesi Ümitköy Çankaya Evindeki kadınlar hobi olarak başladıkları Kazaziye kursunu ilerletip ihracata dönüştürdü.
Çankaya Belediyesi Çankaya Evindeki kadınlar hobi olarak başladıkları kursları meslek sahibi olma ve aile bütçesine katkı sağlama noktasına getirdi. Belediyenin 27 Çankaya Evinden birisi olan Ümitköy Çankaya Evindeki kadınlar, geçen sene başladıkları Kazaziye kursunda yaptıkları ürünleri şimdilerde sınır ötesine İngiltere’ye ihraç ediyor.
Kökeni Osmanlıya dayanan gümüş tel işlemeciliği olan Kazaz işçiliğinde hünerlerini sergileyen 35 kursiyer pazartesi ve perşembe günleri devam eden kurslarda İngilizlerden büyük ilgi gören gümüşleri ihraç edip aile ekonomilerine katkı yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
İngiltere’den gelen bir Türk vatandaşının görüp kursiyerleri teşvik etmesiyle başlayan ticarette, Çankayalı kadınların yaptığı gümüş tel işlemeler iki ülke arasında köprü vazifesi görüyor. En az 3-4 gün süren kazaziyeleri yaparken tatlı bir yorgunluk yaşayan kadınlar bir yandan kursiyer arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken bir yandan da meslek sahibi olup para kazanmanın gururunu yaşıyor.

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