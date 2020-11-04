Çankaya’nın parkları rengarenk

Çankaya Belediyesi, bu kış için üretmeyi hedeflediği 300 bin kışlık çiçeğin ilk bölümünü parklara dikmeye başladı. Kasım ayı sonuna kadar üretilecek 300 bin kışlık çiçek, beyaz, mor, kırmızı, sarı, mavi renkleriyle Çankaya parklarını süsleyecek.

Kendi seralarında üretim yapan Çankaya Belediyesi, bu yıl için hedeflediği 300 bin kışlık çiçek çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarda kendi işçileriyle ürettiği ilk 20 bin çiçek parkları süslemeye başladı. Park ve yeşil alanıyla başkentin en yeşil ilçesi olan Çankaya’da kış mevsimi de renkli geçecek. Soğuk havaya dayanıklı olduğu için çuha, lahana ve menekşe üretimi yapılan seralarda bu kış için 20 bin çuha, 20 bin lahana ve 260 bin menekşe üretilirken, bir bölümü tamamlanan çalışmalar kapsamında belediye işçileri 20 bin çiçeğin dikimine başladı.

