Çankırı Valisi Ayaz'dan aşı ve Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyarı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte günde ortalama bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Ayaz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, birkaç haftadır vakalarda artış yaşandığını belirtti.

Koronavirüs tedbirlerinin bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Ayaz, şöyle konuştu:

"Son bir hafta içinde de 11 vatandaşımız vefat etti. Şu anda yoğun bakımda yatan hastalarımızın da 3'ü maalesef aşısız. Birisi tek doz aşılı, birisi de 2 doz aşılı, 3 doz yaptırmış bir hastamız var o da 83 yaşında, farklı kronik rahatsızlıkları olan bir hastamız. İşin hiç şakası yok. Vefat sayımız da sürekli artış göstermekte. Şu anda bir ay içinde 35 hastamız daha vefat etti. Günde ortalama neredeyse bir vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmekte. Onun için bir an önce hem tedbirlere uyum hem de aşı noktasında uyarımızı tekrar etmek istiyorum."

Bugüne kadar yapılan aşılarda bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Vali Ayaz, üçüncü dozu bekleyen 6 bin 731 vatandaşın da aşılarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Aşılamada 20-24 yaş grubunda yüzde 75'e ulaştıklarını, 15-19 yaş grubunda da yüzde 50'ye yakın olduklarını aktaran Ayaz, şöyle devam etti:

"Her pazartesi okul ziyaretinde bulunuyoruz. Okulda öğrenciler arasında yüzde 30-40 arasında aşılama oranı vardı. Ama 18 yaş altı vaka oranımız şu anda yüzde 30. Biz salgının başından beri hiç görmediğimiz 18 yaş altı vaka oranı ile karşı karşıyayız. Tabii ki bunun sebebi de okulların açık olması. Çok şükür çocuklarımız bu hastalığı rahat bir şekilde atlatıyorlar, öyle ağır bir şeyle karşı karşıya değiliz ama sonuçta yine de kliniği ağır seyreden çocuklarımız da oluyor. Onu için tekrar velilerimizden de ricamız çocukların aşılarını yaptırmaları."

Kış mevsiminin yaklaştığını, özellikle okullarda camların kapatıldığında durumun nasıl yönetileceğini istişare ettiklerini anlatan Ayaz, "Onunla ilgili de tedbirlerimiz, bilgilendirmelerimiz olacak. Ama kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilecek bir döneme doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bir an önce ikinci doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkartırsak, 3. dozda da özellikle risk grubunun üçüncü dozlarını yaptırsak çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Okullarda aşılamayla ilgili de hazırlıklarının olduğunun altını çizen Ayaz, veli onayını nasıl alacaklarını değerlendirdiklerini, ilerleyen hafta örnek bir uygulamanın yapılabileceğini sözlerine ekledi.

