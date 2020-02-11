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Çankırı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 11.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Çankırı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Çankırı'da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar heyecanını yaşayan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynadı.

Kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Çankırı Belediyesi ekipleri, ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başlarken, Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütüyor.

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Çankırı Çankırı belediyesi Kar Yağışı kartpostal Özel İdare

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Akşam
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Çankırı Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Nane Limon Eczanesi
Merkez
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
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