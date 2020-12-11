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Çankırı'da kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

ÇANKIRI HABERLERİ  | 11.12.2020 17:26 | Son Güncelleme

Çankırı'da kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Çankırı'da 11 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara devam edildi.

Bölgede AFAD, İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kastamonu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı 30 komando, Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı emrinde görevli kadavra ve iz takip köpekleri arama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 11 gündür kayıp olan kadına ait bir ize rastlanamadı.

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