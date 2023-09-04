Çankırı'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.S. (31) idaresindeki 34 FTK 869 plakalı otomobil, İstanbul Samsun kara yolu Çavundur mevkisinde köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.S. (28), A.A.S. (5), E.S.S. (3), S.Y. (33) ve E.Y. (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan F.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

