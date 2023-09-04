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Çankırı'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04.09.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S. (31) idaresindeki 34 FTK 869 plakalı otomobil, İstanbul Samsun kara yolu Çavundur mevkisinde köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.S. (28), A.A.S. (5), E.S.S. (3), S.Y. (33) ve E.Y. (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan F.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı Kurşunlu Otomobil

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