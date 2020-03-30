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Çankırı’da korona virüs uygulaması

ÇANKIRI HABERLERİ  | 30.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

Çankırı’da korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla giriş ve çıkışlarda kontrol uygulamaları başladı.Dünya genelinde yayılan korona virüs (Covid-19) salgını çeşitli tedbirleri de beraberinde getirdi.

Çankırı’da korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla giriş ve çıkışlarda kontrol uygulamaları başladı.
Dünya genelinde yayılan korona virüs (Covid-19) salgını çeşitli tedbirleri de beraberinde getirdi. Önlemler kapsamında şehirler arası otobüslere kısıtlama getirilirken şehirlere giriş ve çıkışlar da kontrol ediliyor. Bu kapsamda Çankırı’da da giriş ve çıkışlar emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Şahsi araçlarla gelen vatandaşların ateşleri ölçüldükten sonra yaşlarına bakılarak evlerinde kalmaları noktasında uyarılar yapılıyor. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken denetimlerine de devam ediyor.

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İmsak
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Sabah
06:25
Öğle
12:55
İkindi
16:27
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Çankırı Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Nane Limon Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
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