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Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

28.06.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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