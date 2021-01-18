Çankırı’da yaban hayvanları kara kışta unutulmadı

Çankırı’da, kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilenmemesi için hafta sonunda da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı noktalarda yemleme çalışması gerçekleştirildi. DKMP ekipleri, araçlarla taşıdıkları 250 kilogram ot ve 200 kilogram yemi doğaya bıraktı.

Çankırı’nın yüksek rakımlı bölgelerinde yaban hayatının devam etmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

