CANLI | A.B.D. - Paraguay Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
10. Dakika
Paraguay takımında Juan Caceres, sarı kart görüyor.
7. Dakika
GOL! Damian Bobadilla takımını öne geçiren golü atıyor.
3. Dakika
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Folarin Balogun
2. Dakika
Paraguay takımı Diego Gomez ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Diego Gomez tarafından çekilen şut auta gidiyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Maç önü
ABD: Matthew; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun
Paraguay: Gill; Alonso, Alderete, Gomez, Cáceres; Almiron, Bobadilla, Cubas, Gomez; Enciso, Sanabria
02:59
A.B.D. - Paraguay maçının kadroları açıklandı.
Maç önü
A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.
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