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CANLI | A.B.D. - Paraguay Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | A.B.D. - Paraguay Canlı Maç Anlatımı

A.B.D. ve Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Hakem Danny Makkelie yönetiminde gerçekleşecek bu heyecan dolu maç, futbol severler için kaçırılmayacak bir mücadele olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum SoFi Stadium
Hakem Danny Makkelie
A.B.D. A.B.D.
1
11'
0
Paraguay Paraguay
7' Damian Bobadilla
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10. Dakika

SARI KART | PARAGUAY

Paraguay takımında Juan Caceres, sarı kart görüyor.

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7. Dakika

GOL | A.B.D.

GOL! Damian Bobadilla takımını öne geçiren golü atıyor.

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3. Dakika

OFSAYT | A.B.D.

Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Folarin Balogun

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2. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Paraguay takımı Diego Gomez ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Diego Gomez tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Maç önü

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

ABD: Matthew; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Paraguay: Gill; Alonso, Alderete, Gomez, Cáceres; Almiron, Bobadilla, Cubas, Gomez; Enciso, Sanabria

02:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

A.B.D. - Paraguay maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

CANLI | A.B.D. - PARAGUAY MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 13 HAZİRAN 2026

CANLI | A.B.D. - Paraguay Canlı Maç Anlatımı 1
A.B.D. ile Paraguay, 13 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Danny Makkelie olacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay abd
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