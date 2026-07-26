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Arda Güler'den Jose Mourinho'ya flaş sözler!

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, kulübün yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcıyla olmanın harika bir fırsat olduğunu belirten Arda, yeni sezonda Real Madrid taraftarları için her şeyi kazanmak istediğini vurguladı.

Arda Güler'den Jose Mourinho'ya flaş sözler!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, kulüp televizyonuna verdiği röportajda yeni sezon hazırlıkları ve takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SAHA DIŞINDA DA ÇOK SAMİMİ VE DÜRÜSTLER"

Arda Güler den Jose Mourinho ya flaş sözler! 1

Deneyimli teknik adamla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren genç yetenek, teknik heyetin iletişimine dikkat çekerek, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK VE HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

Arda Güler den Jose Mourinho ya flaş sözler! 2

İspanya'daki evini özlediğini ve yeniden sahaya inmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Arda Güler, sezon öncesi kampının hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Evimi özledim. Her zaman en iyi performansımı sergileyebilmek için çalışmaya başlamak beni gerçekten mutlu ediyor. Sezon öncesi için en önemli şey fiziksel durumumuz üzerinde çalışmak, ama aynı zamanda Mourinho'nun bizden ne istediğini dinlemek ve öğrenmek ki sahada iyi performans gösterelim."

Kupa hedeflerinden de bahseden milli futbolcu, sözlerini "Her şeyi kazanmak istiyorum, tıpkı ilk günümde olduğu gibi... Ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum" diyerek noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Arda Güler real madrid
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