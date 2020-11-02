CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Lig çıkış yakalayan Erol Bulut ve öğrencileri bu akşam Antalyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı...
3' TEHLİKE! Sosa bir kez daha sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.
4' Kendi yarı alanında topu alan Ozan Tufan müthiş hareketlerle topu rakip ceza alanına taşıdı. Pasında Samatta iyi bir kontrol yapamayınca Antalyaspor savunması topu taca yolladı.
5' MÜTHİŞ POZİSYON! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.
5' Fenerbahçe'de Enner Valencia yaptığı kafa vuruşu sonrası yere ters düştü. Bu pozisyonda bir sakatlık yaşayan Valencia devamında ayağa kalktı.
10' BOFFIN ÇIKARDI! Rakip sahanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı, penaltı noktası üzerinden Serdar Aziz'in kafa vuruşunda köşeye giden topu Boffin son anda çıkardı.
11' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Fenerbahçe şu ana dek üç net pozisyon yakaladı.
12' YİNE KAÇTI! Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Soldan Caner'in ortasında Pelkas bıraktı, kale alanı önündeki Samassa kontrol sonrası pasını çıkardı. Valencia'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
14' Gökhan sağ kanattan taç atışını kullandı. Samatta, Pelkas'a Pelkas da yanındaki Ozan'a kafayla topu çevirdi. Ozan'ın ceza alanının ilk metrelerinden çektiği volede top çerçeveyi bulmadı. Aut...
18' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Caner'in köşe vuruşundan ortasına ön direkte Samatta yere doğru müthiş bir kafa vuruşu yaptı, direk dibindeki Mert Yılmaz topu çizgiden çıkardı.
23' Etkili paslarla atağa çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzaklardan şutunu çekti, yerden giden top kaleci Boffin'de kaldı.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Jahovic, Gökdeniz, Mert, Bünyamin, Veysel
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, yarın sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
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