Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Lig çıkış yakalayan Erol Bulut ve öğrencileri bu akşam Antalyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

CANLI | ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı...

3' TEHLİKE! Sosa bir kez daha sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

4' Kendi yarı alanında topu alan Ozan Tufan müthiş hareketlerle topu rakip ceza alanına taşıdı. Pasında Samatta iyi bir kontrol yapamayınca Antalyaspor savunması topu taca yolladı.

5' MÜTHİŞ POZİSYON! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

5' Fenerbahçe'de Enner Valencia yaptığı kafa vuruşu sonrası yere ters düştü. Bu pozisyonda bir sakatlık yaşayan Valencia devamında ayağa kalktı.