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CANLI | Arjantin - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Haziran 2026
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CANLI | Arjantin - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Haziran 2026

22 Haziran 2026'da Arjantin, AT&T Stadyumu'nda Avusturya'yı ağırlayacak. Her iki takımın da Dünya Kupası çalışmalarının kritik bir parçası olan bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum AT&T Stadium
Arjantin Arjantin
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Avusturya Avusturya

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Avusturya
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