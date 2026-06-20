CANLI | Arjantin - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Haziran 2026
22 Haziran 2026'da Arjantin, AT&T Stadyumu'nda Avusturya'yı ağırlayacak. Her iki takımın da Dünya Kupası çalışmalarının kritik bir parçası olan bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olarak öne çıkıyor.
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