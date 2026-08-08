Galatasaray taraftarını korkutan Victor Osimhen iddiası!

Galatasaray'da sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam eden Victor Osimhen için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

SIMEONE TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; menajerler Nijeryalı santrforu La Liga temsilcisi Atletico Madrid'e önerdi. Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Victor Osimhen'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi. Yıldız golcünün, bu transferin gerçekleşmesi halinde maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Öte yandan Osimhen her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini vurgularken, iki kulüp arasında henüz resmi bir teklif veya doğrudan görüşme yapılmadığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam eden 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY KARİYERİNDE İNANILMAZ İSTATİSTİK

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı her kulvarda fırtına gibi esen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında toplam 74 resmi karşılaşmada görev yaptı. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 59 gol ve 16 asist üreterek skora toplam 75 kez doğrudan katkı sağladı.