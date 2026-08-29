CANLI | Batman Petrolspor - Ekenler Beton Sivasspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026
29 Ağustos 2026'da Batman Stadyumu'nda oynanacak olan Batman Petrolspor - Ekenler Beton Sivasspor maçı, iki takım için büyük bir önem taşıyor. Hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiminde gerçekleşecek bu mücadele, hayati puanlar için savaşacak takımlar açısından kritik bir mücadele olacak.
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