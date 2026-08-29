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CANLI | Batman Petrolspor - Ekenler Beton Sivasspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026
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CANLI | Batman Petrolspor - Ekenler Beton Sivasspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026

29 Ağustos 2026'da Batman Stadyumu'nda oynanacak olan Batman Petrolspor - Ekenler Beton Sivasspor maçı, iki takım için büyük bir önem taşıyor. Hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiminde gerçekleşecek bu mücadele, hayati puanlar için savaşacak takımlar açısından kritik bir mücadele olacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT Spor, beIN Sports Max 2
Stadyum Batman Stadyumu
Hakem Direnç Tonusluoğlu
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
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Ekenler Beton Sivasspor Ekenler Beton Sivasspor

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