Fenerbahçe'den Anderson Talisca için resmi açıklama!

Trendyol Süper Lig'de zorlu Samsunspor deplasmanına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa mesaisinde oynanan Lyon müsabakasında sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın son durumu hakkında resmi bir bilgilendirme yaptı.

SON ANTRENMANDA KARAR VERİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun son antrenmanda sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından yeniden değerlendirildiği, ancak ağrılarının sürmesi sebebiyle riske edilmeyerek kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."

SAMSUN DEPLASMANINDA FORMA GİYEMEYECEK

Alınan bu kararın ardından Anderson Talisca, takımının Karadeniz ekibiyle oynayacağı kritik lig mücadelesinde sahada olamayacak. Brezilyalı yıldızın tedavi sürecine sağlık heyeti gözetiminde hemen başlandığı öğrenildi.