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CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Beşiktaş, 22 Ekim 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace ile karşılaşıyor. Bu mücadele, iki takımın Avrupa kupalarındaki iddialarını belirleyecek kritik bir 90 dakika olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşTRT 1, tabii Spor
StadyumTüpraş Stadyumu
Beşiktaş Beşiktaş
-
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Crystal Palace Crystal Palace

17:00 - 22 Ekim 2026

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerden gelen farklı formlarla karşı karşıya gelecek.

13:00 - 22 Ekim 2026

REİS ÇÖZDÜ, ITALİANO ÇÖZEMEDİ! YORUMCULARDAN GÖRÜLMEMİŞ ELEŞTİRİ

CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Trabzonspor’a 2-0 yenilen Beşiktaş’ta Ümit Karan, Nihat Kahveci, Metin Tekin ve Serdar Ali Çelikler Vincenzo Italiano’ya sert eleştiriler yöneltti.

09:00 - 22 Ekim 2026

SALAH'TAN BEŞİKTAŞ MAÇININ ARDINDAN OLAY PAYLAŞIM: "YÜZDE OTUZ BEŞ"

CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 34 yaşındaki futbolcunun ifadeleri siyah-beyazlı camiaya gönderme olarak yorumlandı.

05:00 - 22 Ekim 2026

GALATASARAY'A BATRAKOV'DAN SONRA BİR RUS DAHA! MATVEY KİSLYAK: "BİLDİRİMLERİM BİLE AÇIK"

CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 4
Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Matvey Kislyak, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Batrakov’un her maçını izlediğini belirten genç futbolcunun, Galatasaray karşılaşmalarının bildirimlerini de açtığını söylemesi transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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