CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
17:00 - 22 Ekim 2026
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerden gelen farklı formlarla karşı karşıya gelecek.
13:00 - 22 Ekim 2026
Trabzonspor’a 2-0 yenilen Beşiktaş’ta Ümit Karan, Nihat Kahveci, Metin Tekin ve Serdar Ali Çelikler Vincenzo Italiano’ya sert eleştiriler yöneltti.
09:00 - 22 Ekim 2026
Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 34 yaşındaki futbolcunun ifadeleri siyah-beyazlı camiaya gönderme olarak yorumlandı.
05:00 - 22 Ekim 2026
Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Matvey Kislyak, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Batrakov’un her maçını izlediğini belirten genç futbolcunun, Galatasaray karşılaşmalarının bildirimlerini de açtığını söylemesi transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
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