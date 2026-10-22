CANLI | Beşiktaş - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

17:00 - 22 Ekim 2026

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerden gelen farklı formlarla karşı karşıya gelecek.