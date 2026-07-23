CANLI | Bravo - Shkendija maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
23 Temmuz 2026 tarihinde SRC Bonifika Stadyumu'nda oynanacak Bravo - Shkendija maçı, taraftarları heyecanlandırıyor. Hakem Joni Hyytia'nın yöneteceği bu mücadele, takımların sezon hedefleri için oldukça kritik bir öneme sahip.
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