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CANLI | Bravo - Shkendija maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
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CANLI | Bravo - Shkendija maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026

23 Temmuz 2026 tarihinde SRC Bonifika Stadyumu'nda oynanacak Bravo - Shkendija maçı, taraftarları heyecanlandırıyor. Hakem Joni Hyytia'nın yöneteceği bu mücadele, takımların sezon hedefleri için oldukça kritik bir öneme sahip.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum SRC Bonifika
Hakem Joni Hyytia
Bravo Bravo
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Shkendija Shkendija

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