George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray masada

Transfer döneminin en ses getirecek isimlerinden biri olmaya aday Rafael Leao için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden karşı karşıya geldi. Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili ortaya atılan son iddialar, ezeli rakipleri aynı transfer yarışında buluşturdu.

MİLAN'DAN FENERBAHÇE'YE ÖNERİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Milan cephesi Rafael Leao'yu Fenerbahçe'ye önerdi. Haberde, yıldız futbolcunun Türkiye'de forma giymeye kesin karar vermesi halinde sarı-lacivertlilerin transferde önemli bir seçenek olabileceği ifade edildi.

GARDI DEVREYE GİRDİ

Öte yandan transfer piyasasının yakından tanıdığı isimlerden George Gardi'nin de Rafael Leao dosyasında aktif rol aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Gardi, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray adına Milan ile temas kurabilmek ve transfer için ortak bir zemin oluşturmak üzere İtalyan kulübünden yetki aldı.

EZELİ RAKİPLER AYNI HEDEFTE

Henüz resmi bir teklif veya anlaşma bulunmasa da iki kulübün de Leao transferini yakından takip ettiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde oyuncunun kariyer planlamasına göre transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor.