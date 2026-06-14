SPOR

Kapat
CANLI | Brezilya - Fas Canlı Maç Anlatımı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

CANLI | Brezilya - Fas Canlı Maç Anlatımı

14 Haziran 2026'da, MetLife Stadium'da gerçekleşecek olan Brezilya - Fas maçı futbol severlerin dikkatini çekecek. Hakem Slavko Vincic eşliğinde oynanacak bu mücadele, takımların Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum MetLife Stadium
Hakem Slavko Vincic
Brezilya Brezilya
-
'
-
Fas Fas
Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

00:01

KADROLAR AÇIKLANDI !

Brezilya - Fas maçının kadroları açıklandı.

00:00 - 14 Haziran 2026

CANLI | BREZİLYA - FAS MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 14 HAZİRAN 2026

CANLI | Brezilya - Fas Canlı Maç Anlatımı 1
14 Haziran 2026'da MetLife Stadyumu'nda Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, takımların dünya sahnesindeki mücadelesini gözler önüne serecek.

00:00 - 14 Haziran 2026

CANLI | BREZİLYA - FAS MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 14 HAZİRAN 2026

CANLI | Brezilya - Fas Canlı Maç Anlatımı 1
14 Haziran 2026'da MetLife Stadyumu'nda Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, takımların dünya sahnesindeki mücadelesini gözler önüne serecek.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gana'dan Partey'in yasağı için sürpriz talep!Gana'dan Partey'in yasağı için sürpriz talep!
Beşiktaş, şampiyonluk yolunda F.Bahçe'yi devirdi!Beşiktaş, şampiyonluk yolunda F.Bahçe'yi devirdi!
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Fas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.