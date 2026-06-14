CANLI | Brezilya - Fas Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
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Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
00:01
Brezilya - Fas maçının kadroları açıklandı.
00:00 - 14 Haziran 2026
14 Haziran 2026'da MetLife Stadyumu'nda Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, takımların dünya sahnesindeki mücadelesini gözler önüne serecek.
00:00 - 14 Haziran 2026
14 Haziran 2026'da MetLife Stadyumu'nda Brezilya ile Fas karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, takımların dünya sahnesindeki mücadelesini gözler önüne serecek.
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