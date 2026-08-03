Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü Ganita'da binlerce taraftarla kutlandı

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar, Meydan'da bulunan Eski Belediye Binası önünde gerçekleştirilen buluşmayla başladı.

TRABZON'DA COŞKULU YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Buradaki programa Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Buluşmanın ardından taraftarlar, kortej halinde ve meşaleler eşliğinde Ganita'ya yürüdü.

MEŞALELER, ŞARKILAR, MARŞLAR

Ganita'da devam eden kutlamalara binlerce bordo-mavili taraftar katıldı. Meşalelerin yakıldığı etkinlikte taraftarlar, Trabzonspor marşlarını hep bir ağızdan seslendirirken horon oynayarak kuruluş yıl dönümünü kutladı. Denizden etkinliğe eşlik eden teknelerdeki taraftarlar da meşaleler yakarak kutlamalara katıldı. Karada ve denizde aynı anda yakılan meşaleler, Ganita sahilinde renkli görüntüler oluştururken ortaya görsel şölen çıktı.

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, taraftarların yoğun katılımıyla coşkulu şekilde devam etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır