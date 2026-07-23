CANLI | Debreceni - Pyunik maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
Debreceni, 23 Temmuz 2026'da Nagyerdei Stadyumu'nda Pyunik ile karşılaşacak. Bu kritik mücadelede hakem Jacob Karlsen maçı yönetecek. Taraftarlar, bu mücadelede takımlarının galibiyeti için sabırsızlanıyor.
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