CANLI | Europa FC - Shkendija maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026
9 Temmuz 2026'da Europa Sports Park'ta oynanacak olan Europa FC - Shkendija maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Hakem Konstantinos Fellas'ın yöneteceği bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor.
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