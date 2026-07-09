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CANLI | Europa FC - Shkendija maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026
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CANLI | Europa FC - Shkendija maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026

9 Temmuz 2026'da Europa Sports Park'ta oynanacak olan Europa FC - Shkendija maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Hakem Konstantinos Fellas'ın yöneteceği bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum Europa Sports Park
Hakem Konstantinos Fellas
Europa FC Europa FC
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Shkendija Shkendija

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