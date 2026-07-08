Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Süper Lig ve Avrupa kulvarı için iddialı bir kadro kurarak hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile kozlarını paylaştı. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak formda bir görüntü çizdi.

YILDIZLAR SAHNEDE: SKRINIAR SİFTAH YAPTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 9. dakikada Cengiz Ünder'in şık golüyle perdeyi açtı. İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan dünya yıldızı Milan Skriniar, 42. dakikada farkı ikiye çıkararak sarı-lacivertli formayla gol sevincini yaşadı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Kanarya, 60. dakikada Brezilyalı yıldızı Fred'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Baskısını iyice artıran Fenerbahçe'nin ataklarında bunalan Admira Wacker savunmasından Benjamin Glitia, 70. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 74. dakikada tecrübeli stoper Rodrigo Becao'dan geldi.

SIRADAKİ RAKİPLER POLONYA VE AVUSTURYA'DAN

14 Temmuz'da sona erecek olan Avusturya kampında tempoyu artırmaya devam eden Fenerbahçe'nin sıradaki hazırlık maçı takvimi de netleşti. Takımın sahadaki kimyasını oturtmaya çalışan teknik heyet, iki ciddi sınav daha verecek.