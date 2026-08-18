CANLI | Fenerbahçe - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Ağustos 2026
Fenerbahçe, 18 Ağustos 2026'da Olympique Lyon ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşmanın önemi, her iki takımın hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığıyla daha da artıyor.
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