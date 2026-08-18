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CANLI | Fenerbahçe - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Ağustos 2026
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CANLI | Fenerbahçe - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Ağustos 2026

Fenerbahçe, 18 Ağustos 2026'da Olympique Lyon ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşmanın önemi, her iki takımın hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığıyla daha da artıyor.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşTRT 1
StadyumChobani Stadyumu
Fenerbahçe Fenerbahçe
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Olympique Lyon Olympique Lyon

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lyon
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